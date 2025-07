Ombrée Soleil Fitness Combrée Plan d’eau Ombrée d’Anjou

Plan d’eau Combrée Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : Gratuit

Date : 2025-07-21

Début : 2025-07-21 09:30:00

fin : 2025-07-21 10:15:00

Date(s) :

2025-07-21

Activité fitness proposée à l’étang de Combrée, les 14 et 21 Juillet 2025.

Pour sa 8ème édition, le programme « Ombrée Soleil » sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives « bol d’oxygène », animations culturelles « bain de lecture », spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !

Animations sportives gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou.

Prévoir un tapis de gym ou une serviette, et une bouteille d’eau.

Activité à destination des adultes et des seniors (à partir de 18 ans)

Gratuit .

Plan d’eau Combrée Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

English :

Fitness activity at Combrée pond, July 14 and 21, 2025.

German :

Am 14. und 21. Juli 2025 wird am Étang de Combrée eine Fitness-Aktivität angeboten.

Italiano :

Attività di fitness proposta al laghetto di Combrée il 14 e il 21 luglio 2025.

Espanol :

Actividad de fitness propuesta en el estanque de Combrée los días 14 y 21 de julio de 2025.

