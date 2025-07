Ombrée Soleil Foot-Basket-Roller Noëllet Noëllet Ombrée d’Anjou

Ombrée Soleil Foot-Basket-Roller Noëllet Noëllet Ombrée d’Anjou mercredi 23 juillet 2025.

Ombrée Soleil Foot-Basket-Roller Noëllet

Noëllet City stade Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 10:30:00

fin : 2025-07-23 12:30:00

Date(s) :

2025-07-23

Activité Foot-Basket-Roller proposée le 23 Juillet 2025 au City Stade de Noëllet.

Pour sa 8ème édition, le programme « Ombrée Soleil » sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives « bol d’oxygène », animations culturelles « bain de lecture », spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !

Animations sportives gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou. Les enfants devront être accompagnés d’un adulte ou avoir une autorisation signée.

Activité multisport proposée le 23 Juillet. Le matériel est fourni mais les enfants peuvent venir avec leurs rollers. .

Noëllet City stade Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

English :

Foot-Basketball-Roller activity proposed on July 23, 2025 at the Noëllet City Stadium.

German :

Fußball-Basketball-Roller-Aktivität, die am 23. Juli 2025 im City Stade von Noëllet angeboten wird.

Italiano :

Attività di calcio-basket-rullo proposta il 23 luglio 2025 allo Stadio Comunale di Noëllet.

Espanol :

Actividad Fútbol-Basket-Roller propuesta el 23 de julio de 2025 en el Estadio Municipal de Noëllet.

L’événement Ombrée Soleil Foot-Basket-Roller Noëllet Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de tourisme Anjou bleu