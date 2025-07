Ombrée Soleil Poupées de laine et pompon Combrée Plan d’eau de Combrée Ombrée d’Anjou

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 10:00:00

fin : 2025-08-07 12:00:00

Date(s) :

2025-08-07

Activité Poupées de laine et pompon proposée à la médiathèque de Combrée, le 7 Août 2025.

Pour sa 8ème édition, le programme « Ombrée Soleil » sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives « bol d’oxygène », animations culturelles « bain de lecture », spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !

Animations sportives gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou.

Jeu et confection de poupées de laine et de pompons (6-9 ans)

Inscription obligatoire 10 places

Gratuit .

Plan d’eau de Combrée Combrée Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

English :

Poupées de laine et pompon activity at Combrée media library, August 7, 2025.

German :

Aktivität Wollpuppen und Pompons, angeboten in der Mediathek Combrée am 7. August 2025.

Italiano :

Attività « Bambole di lana e pompons » presso la biblioteca multimediale Combrée il 7 agosto 2025.

Espanol :

Actividad de muñecos de lana y pompones en la biblioteca multimedia Combrée el 7 de agosto de 2025.

