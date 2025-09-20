Ombres et lumières en Méditerranée ″ – Jean Paul Marcheschi Ancienne Eglise Saint-Barthélémy Bonifacio Bonifacio / Bunifaziu

Ombres et lumières en Méditerranée – Jean Paul Marcheschi

→Samedi 20 et dimanche 21 septembre –Ancienne Eglise Saint-Barthélemy – Ouverture 10h-17h – Gratuit

Découvrez l’univers de Jean-Paul Marcheschi, artiste bastiais de renommée internationale, à travers l’exposition « Ombres et Lumières en Méditerranée », organisée en partenariat avec la Collectivité de Corse.

Inspirées des tempêtes méditerranéennes, ces créations investissent des lieux emblématiques : silhouettes fantomatiques, corbeaux en cire noire, navires engloutis, figures lumineuses affrontant l’ombre… Chaque pièce reflète la dualité chère à l’artiste, qui peint avec un outil singulier : le feu. Cire, cendre, suie et flamme remplacent ici le pinceau traditionnel, offrant des textures et effets uniques.

Il termine son parcours d’exposition à travers la Corse, à Bonifacio, avec l’installation « Météore : Stella Cadente » mettant en lumière la thématique des Ombres et des Lumières qui caractérise l’identité méditerranéenne, et illustre de manière sensible la richesse et la diversité qu’elle insuffle à notre territoire.

Une expérience artistique immersive, entre mystère et lumière, à ne pas manquer pour tous les amateurs d’art contemporain et de sensations visuelles fortes.

