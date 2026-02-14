« Ombres et Lumières » Exposition de peintures de Maria Perez Fincias. 19 février – 1 avril Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T14:00:00+01:00 – 2026-02-19T18:00:00+01:00

Fin : 2026-04-01T10:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00

Instagram #mariaperezfincias

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Vernissage le samedi 21 février à 14h30

Maria Perez Fincias