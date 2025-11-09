Ombres et lumières rue du Port Le Mans

Ombres et lumières

Dans le cadre de la saison des Concerts du Mans ADORAMUS.

Ce concert sera présenté par l’orchestre des Concerts du Mans dirigé par Dominique Fanal, avec, en solistes deux stars , chacune dans sa discipline Diana Higbee, soprano bien connue désormais des Manceaux, et la virtuose du piano argentine Valentina Diaz-Frénot.

Au programme: Symphonie en si mineur de K.P.E. Bach, 23ème Concerto pour piano et orchestre de Mozart, Air de concert Ch’io mi scordi de Mozart, Chanson perpétuelle de Chausson et le Boeuf sur le toit de Milhaud.

Plein tarif 25 € ;

Étudiants, chômeurs 15 €.

Gratuit aux moins de 14 ans.

Réservations à l’Office du Tourisme, à la Librairie Thuard et sur Helloasso. .

rue du Port Salle des Concerts Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

English :

As part of the Le Mans ADORAMUS concert season.

German :

Im Rahmen der Saison der Concerts du Mans ADORAMUS.

Italiano :

Nell’ambito della stagione dei Concerts du Mans ADORAMUS.

Espanol :

En el marco de la temporada Concerts du Mans ADORAMUS.

