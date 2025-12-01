Ombres et lumières Visite de la mine Saint-Louis Eisenthür Sainte-Marie-aux-Mines

Ombres et lumières Visite de la mine Saint-Louis Eisenthür

5 rue Kroeber Imlin Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-27 18:00:00

2025-12-21 2025-12-23 2025-12-27 2025-12-29 2026-01-02 2026-01-04

Dans une atmosphère faite de contrastes, venez découvrir les anciennes mines d’argent et leurs secrets avec la visite Ombres et Lumières en plein cœur de la mine Saint-Louis Eisenthür.

Une promenade en montagne vous mènera à l’entrée de la mine nichée en pleine forêt, loin de la frénésie du quotidien. À la lueur des bougies, parcourez les galeries taillées il y a 500 ans et laissez-vous gagner par la magie du lieu où se mêlent ombres, lumières, silences et résonances… Au cœur de la montagne, vous serez conviés à une collation de Noël avant de poursuivre votre voyage souterrain. À la sortie, la nuit vous accueillera pour un retour vers le temps présent…

Un parcours exceptionnel pour une expérience unique, entre amis ou en famille.

A prévoir Chaussures de marche et vêtements de circonstance (pull, veste, chaussettes chaudes pour le parcours souterrain 8° à 10° dans la mine).

L’Association fournit casque avec éclairage, cirés, bottes.

Une bonne condition physique est recommandée pour cette visite, à partir de 5 ans.

Mini-rando en montagne.

Premier départ à 14h avec des départs toutes les 30 min.

Pour les groupes constitués, dès 10 personnes, il est possible d’ouvrir une visite en dehors de ces dates en cette période. Contactez-nous !

Visites uniquement sur réservation. .

5 rue Kroeber Imlin Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 62 11 contact@asepam.org

English :

In an atmosphere of contrasts, come and discover the old silver mines and their secrets with the Ombres et Lumières tour in the heart of the Saint-Louis Eisenthür mine.

German :

Entdecken Sie in einer Atmosphäre voller Kontraste die alten Silberminen und ihre Geheimnisse mit einer Licht- und Schattentour durch das Herz der Mine Saint-Louis Eisenthür.

Italiano :

In un’atmosfera di contrasti, venite a scoprire le antiche miniere d’argento e i loro segreti con il tour Ombre e luci nel cuore della miniera di Saint-Louis Eisenthür.

Espanol :

En un ambiente de contrastes, venga a descubrir las antiguas minas de plata y sus secretos con la visita Sombras y Luz en el corazón de la mina Saint-Louis Eisenthür.

