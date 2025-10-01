« Ombres sonores » par la Compagnie Héliotrope Médiathèque de Chevillon Chevillon

« Ombres sonores » par la Compagnie Héliotrope Mercredi 1 octobre, 16h00 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Début : 2025-10-01T16:00:00 – 2025-10-01T16:30:00

Dans un premier temps, la musicienne propose les divers instruments, à l’écoute. Les auditeurs/spectateurs sont invités à fermer les yeux afin de pouvoir se plonger dans les sons pour « faire connaissance », tout en laissant de côté son quotidien.

Dans un deuxième temps le public pourra expérimenter les instruments, en solo, duo, trio, … Ceci afin de créer des résonances et une écoute. La musicienne présente une manière d’approche des sons afin que cette expérience puisse être exploitée en direction du jeune enfant.

Le troisième temps est celui de la découverte de plusieurs techniques simples de manipulation d’ombres via un écran-castelet simple qui permet d’expérimenter le travail des ombres avec des moyens très simples. Les ombres du corps, têtes, mains, font aussi partie du champ d’expérimentation.

Chacun pourra appréhender cette technique et l’associer à un ou des instruments.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon media-chevillon@agglo-saintdizier.fr

Un atelier où la musique et les ombres sont omniprésentes spectacle jeunesse