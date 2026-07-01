Informations pratiques

Capbreton

Omega 3 DJ Set chez Dodue

44 Allée Marines Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14 22:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Dodue accueille pour la première fois à Capbreton Omega 3 un trio bordelais qui mélange instruments live et Dj Set.

Oméga 3, c’est avant tout un concept: Un DJ set hybride alliant musique électronique et performance instrumentale live.

Dodue accueille pour la première fois à Capbreton Omega 3 un trio bordelais qui mélange instruments live et Dj Set.

Oméga 3, c’est avant tout un concept: Un DJ set hybride alliant musique électronique et performance instrumentale live. .

44 Allée Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 83 75

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English : Omega 3 DJ Set chez Dodue

For the first time, Dodue welcomes %E0 Capbreton Omega 3: a trio from Bordeaux that blends live instruments and a DJ set.

Omega 3 is, above all, a concept: a hybrid DJ set combining electronic music and live instrumental performance.

L’événement Omega 3 DJ Set chez Dodue Capbreton a été mis à jour le 2026-06-29 par OTI LAS