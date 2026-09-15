Omega Day Espace Noriac Limoges
jeudi 5 novembre 2026 · Espace Noriac · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Omega Day
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 14:00:00
fin : 2026-11-05 17:30:00
Date(s) :
2026-11-05
OmegaHealth est l’institut de recherche en santé de l’Université de Limoges. Il fédère neuf unités de recherche et une unité d’appui à la recherche autour d’une ambition commune : développer une recherche innovante, pluridisciplinaire et collaborative au service de la santé. Pour son rendez-vous scientifique annuel, il met à l’honneur les thématiques de recherche et les projets structurants portés par les équipes de l’institut. .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Omega Day
L’événement Omega Day Limoges a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Limoges Métropole
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