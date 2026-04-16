Couze-et-Saint-Front

Omelette à l’aillet

Ancienne gare de Port de Couze Couze-et-Saint-Front Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 14:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le club de pétanque de Couze vous propose l’omelette à l’aillet accompagnée d’une grillade et d’un verre de vin.

Service sous chapiteau. .

Ancienne gare de Port de Couze Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 52 33 06

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English : Omelette à l’aillet

L’événement Omelette à l’aillet Couze-et-Saint-Front a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides