Omelette à l’aillet Couze-et-Saint-Front
Omelette à l’aillet Couze-et-Saint-Front vendredi 1 mai 2026.
Couze-et-Saint-Front
Omelette à l’aillet
Ancienne gare de Port de Couze Couze-et-Saint-Front Dordogne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 14:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Le club de pétanque de Couze vous propose l’omelette à l’aillet accompagnée d’une grillade et d’un verre de vin.
Service sous chapiteau. .
Ancienne gare de Port de Couze Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 52 33 06
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English : Omelette à l’aillet
L’événement Omelette à l’aillet Couze-et-Saint-Front a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides