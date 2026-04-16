Liorac-sur-Louyre

Omelette à l’aillet

Salle des fêtes Liorac-sur-Louyre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 14:00:00

Date(s) :

2026-05-01

A l’occasion de la célèbre omelette à l’aillet, venez déguster une assiette garnie omelette roulée, tranche de jambon de pays, salade, fromage, verre de vin. .

Salle des fêtes Liorac-sur-Louyre 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 65 68 40

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English : Omelette à l’aillet

L’événement Omelette à l’aillet Liorac-sur-Louyre a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides