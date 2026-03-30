OMELETTE DE PÂQUES Aigne

OMELETTE DE PÂQUES

Salle des fêtes Aigne Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Le Comité des Fêtes d’Aigne invite habitants et visiteurs à partager son traditionnel repas de Pâques. L’omelette aux asperges sauvages est préparée sur place et accompagnée d’un menu complet incluant apéritif, viande, fromage et dessert, avec vin à volonté. Un moment gourmand et convivial qui réunit toutes les générations autour des saveurs printanières.

Le repas annuel de Pâques organisé par le Comité des Fêtes d’Aigne est un rendez‑vous incontournable pour les habitants du village et les visiteurs de passage. Cette rencontre festive met à l’honneur une spécialité locale très appréciée l’omelette aux asperges sauvages, préparée avec générosité et servie dans une ambiance chaleureuse.

Le menu complet débute par un apéritif convivial avant de laisser place à l’omelette pascale, suivie de côtelettes d’agneau, de fromage et d’un dessert. Le vin est proposé à volonté, renforçant l’esprit de partage et de convivialité qui caractérise ce repas traditionnel. L’événement rassemble familles, amis et voisins autour d’une table festive où les échanges et la bonne humeur sont au cœur de la journée.

Ce repas est également l’occasion de célébrer l’arrivée du printemps et de perpétuer une tradition locale qui valorise les produits du terroir et l’esprit communautaire. L’inscription préalable permet d’assurer une organisation optimale et un accueil chaleureux pour tous les participants. Une belle manière de vivre Pâques dans un cadre authentique et convivial.

Trois bonnes raisons

– Une spécialité locale mise à l’honneur l’omelette aux asperges sauvages.

– Un repas complet et généreux dans une ambiance chaleureuse.

– Un rendez‑vous traditionnel qui rassemble toutes les générations. .

Salle des fêtes Aigne 34210 Hérault Occitanie +33 6 80 37 14 36

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English :

The Comité des Fêtes d?Aigne invites locals and visitors alike to share their traditional Easter meal. The wild asparagus omelette is prepared on site and accompanied by a full menu including aperitif, meat, cheese and dessert, with unlimited wine. A convivial, gourmet moment that brings together all generations to enjoy the flavors of spring.

L’événement OMELETTE DE PÂQUES Aigne a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC