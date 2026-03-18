OMELETTE PASCALE

SALLE DES FÊTES Cabanac-Séguenville Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Partagez un moment gourmand et convivial autour de la traditionnelle omelette Pascale du Comité des Fêtes à Cabanac-Séguenville !

Le lundi 6 avril à 12h, rendez-vous à la salle des fêtes pour déguster une omelette généreuse dans une ambiance chaleureuse et festive. Un repas savoureux à partager en famille ou entre amis, pour célébrer Pâques dans la plus pure tradition. Réservation obligatoire. 8 .

SALLE DES FÊTES Cabanac-Séguenville 31480 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Enjoy the traditional Pascale omelette from the Comité des Fêtes in Cabanac-Séguenville!

L’événement OMELETTE PASCALE Cabanac-Séguenville a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE