OMELETTE PASCALE Cabanac-Séguenville
OMELETTE PASCALE Cabanac-Séguenville lundi 6 avril 2026.
OMELETTE PASCALE
SALLE DES FÊTES Cabanac-Séguenville Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Partagez un moment gourmand et convivial autour de la traditionnelle omelette Pascale du Comité des Fêtes à Cabanac-Séguenville !
Le lundi 6 avril à 12h, rendez-vous à la salle des fêtes pour déguster une omelette généreuse dans une ambiance chaleureuse et festive. Un repas savoureux à partager en famille ou entre amis, pour célébrer Pâques dans la plus pure tradition. Réservation obligatoire. 8 .
SALLE DES FÊTES Cabanac-Séguenville 31480 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Enjoy the traditional Pascale omelette from the Comité des Fêtes in Cabanac-Séguenville!
L’événement OMELETTE PASCALE Cabanac-Séguenville a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE