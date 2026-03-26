Omelette Pascale le bourg Callen

Omelette Pascale

le bourg La Bergerie Callen Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Lundi 06 Avril a 12h à la Bergerie de Callen

omelettes asperges, lardons, fromage, aillet

salade

dessert

café

Pichet vin rouge et rosé

Adulte 15 €

Enfant 8€

Réservations conseillées jusqu’au 30 mars en appelant

Véronique VILLENEUVE 07 77 03 82 34

Helene BETRIA 06 84 14 92 17

Lundi 06 Avril a 12h à la Bergerie de Callen

omelettes asperges, lardons, fromage, aillet

salade

dessert

café

Pichet vin rouge et rosé

Adulte 15 €

Enfant 8€

Réservations conseillées jusqu’au 30 mars en appelant

Véronique VILLENEUVE 07 77 03 82 34

Helene BETRIA 06 84 14 92 17

Une chasse aux œufs sera ouverte à 11H

Le bar du comité des fêtes sera accessible dès 11H30 .

le bourg La Bergerie Callen 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 03 82 34 comitedesfetescallen@gmail.com

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English : Omelette Pascale

Monday April 06th at 12h at the Bergerie de Callen

omelettes with asparagus, bacon, cheese and carnation

salad

dessert

coffee

Pitcher of red and rosé wine

Adult 15 ?

Child 8?

Reservations recommended until March 30 by calling

Véronique VILLENEUVE 07 77 03 82 34

Helene BETRIA 06 84 14 92 17

L’événement Omelette Pascale Callen a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Cœur Haute Lande