Omelette Pascale le bourg Callen
Omelette Pascale le bourg Callen lundi 6 avril 2026.
Omelette Pascale
le bourg La Bergerie Callen Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Lundi 06 Avril a 12h à la Bergerie de Callen
omelettes asperges, lardons, fromage, aillet
salade
dessert
café
Pichet vin rouge et rosé
Adulte 15 €
Enfant 8€
Réservations conseillées jusqu’au 30 mars en appelant
Véronique VILLENEUVE 07 77 03 82 34
Helene BETRIA 06 84 14 92 17
Lundi 06 Avril a 12h à la Bergerie de Callen
omelettes asperges, lardons, fromage, aillet
salade
dessert
café
Pichet vin rouge et rosé
Adulte 15 €
Enfant 8€
Réservations conseillées jusqu’au 30 mars en appelant
Véronique VILLENEUVE 07 77 03 82 34
Helene BETRIA 06 84 14 92 17
Une chasse aux œufs sera ouverte à 11H
Le bar du comité des fêtes sera accessible dès 11H30 .
le bourg La Bergerie Callen 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 03 82 34 comitedesfetescallen@gmail.com
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English : Omelette Pascale
Monday April 06th at 12h at the Bergerie de Callen
omelettes with asparagus, bacon, cheese and carnation
salad
dessert
coffee
Pitcher of red and rosé wine
Adult 15 ?
Child 8?
Reservations recommended until March 30 by calling
Véronique VILLENEUVE 07 77 03 82 34
Helene BETRIA 06 84 14 92 17
L’événement Omelette Pascale Callen a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Cœur Haute Lande