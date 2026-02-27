Omelette Pascale des Cigalouns Onesse-Laharie
Omelette Pascale des Cigalouns Onesse-Laharie lundi 6 avril 2026.
Omelette Pascale des Cigalouns
Place du Roundeou Onesse-Laharie Landes
A partir de 11h30, rendez-vous au centre Jean Jaurès pour déguster l’omelette pascale.
Menu adulte 10€
Omelette Jambon ou asperge Salade fromage Dessert
Menu enfant 6€
Omelette au fromage Salade Dessert
Réservation possible
Tél. 06 82 26 59 70
HelloAsso
Place du Roundeou Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 068226597
English : Omelette Pascale des Cigalouns
From 11:30 am, meet at the Jean Jaurès center to enjoy an Easter omelette.
Adult menu: 10?
Omelette Ham or asparagus Cheese salad Dessert
Children’s menu: 6?
Cheese omelette Salad Dessert
Reservations possible
Tel 06 82 26 59 70
HelloAsso
