Omelette Pascale des Cigalouns

Place du Roundeou Onesse-Laharie Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

A partir de 11h30, rendez-vous au centre Jean Jaurès pour déguster l’omelette pascale.

Menu adulte 10€

Omelette Jambon ou asperge Salade fromage Dessert

Menu enfant 6€

Omelette au fromage Salade Dessert

Réservation possible

Tél. 06 82 26 59 70

HelloAsso

Place du Roundeou Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 068226597

English : Omelette Pascale des Cigalouns

From 11:30 am, meet at the Jean Jaurès center to enjoy an Easter omelette.

Adult menu: 10?

Omelette Ham or asparagus Cheese salad Dessert

Children’s menu: 6?

Cheese omelette Salad Dessert

Reservations possible

Tel 06 82 26 59 70

HelloAsso

L’événement Omelette Pascale des Cigalouns Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Morcenx