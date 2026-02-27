Omelette Pascale des Cigalouns Onesse-Laharie

Omelette Pascale des Cigalouns

Omelette Pascale des Cigalouns Onesse-Laharie lundi 6 avril 2026.

Omelette Pascale des Cigalouns

Place du Roundeou Onesse-Laharie Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-06

A partir de 11h30, rendez-vous au centre Jean Jaurès pour déguster l’omelette pascale.
Menu adulte 10€
Omelette Jambon ou asperge Salade fromage Dessert

Menu enfant 6€
Omelette au fromage Salade Dessert

Réservation possible
Tél. 06 82 26 59 70
HelloAsso
A partir de 11h30, rendez-vous au centre Jean Jaurès pour déguster l’omelette pascale avec Lous Cigalouns de Mourseuns !
Menu adulte 10€
Omelette Jambon ou asperge Salade fromage Dessert

Menu enfant 6€
Omelette au fromage Salade Dessert

Réservation possible
Tél. 06 82 26 59 70
HelloAsso avec QR CODE SUR AFFICHE   .

Place du Roundeou Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 068226597 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Omelette Pascale des Cigalouns

From 11:30 am, meet at the Jean Jaurès center to enjoy an Easter omelette.
Adult menu: 10?
Omelette Ham or asparagus Cheese salad Dessert

Children’s menu: 6?
Cheese omelette Salad Dessert

Reservations possible
Tel 06 82 26 59 70
HelloAsso

L’événement Omelette Pascale des Cigalouns Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Morcenx