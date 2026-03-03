Omelette pascale des Cinq Cantons Place du Général Leclerc Anglet

Omelette pascale des Cinq Cantons

Place du Général Leclerc Cinq Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

2026-04-06

À Anglet, le lundi de Pâques rime avec convivialité et tradition !

Direction la place des Cinq Cantons pour assister à la confection d’une omelette pascale géante, préparée dans une poêle spectaculaire de 1,80 m de diamètre. Les œufs sont cassés, le jambon de pays est prêt… il ne manque plus que vous !

Portée par Anglet Côte Basque et l’association cycliste des Mailhouns (goélands en gascon), cette tradition remonterait à l’an 800, lorsque Guillaume d’Aquitaine aurait offert des œufs à ses vassaux pour Pâques. Au Moyen Âge, les œufs collectés dans les fermes étaient redistribués sous forme d’omelettes aux plus démunis. Depuis, l’omelette est devenue un véritable plat de fête, symbole de partage et de générosité.

Chaque année, l’ambiance est au rendez-vous avec la Banda des Genêts d’Anglet qui accompagne en musique ce moment incontournable de la vie angloye. .

