Omelette pascale des Jam’s Messanges

Omelette pascale des Jam's salle des associations Messanges 2026-04-06

Omelette pascale des Jam’s Messanges lundi 6 avril 2026.

Omelette pascale des Jam’s

salle des associations Messanges Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-06

Venez déguster la traditionnelle omelette Pascale des JAM’S
Prix libre
Cette année encore, les JAM’S ( Jeunes Adolescents de Messanges) vous proposent de venir déguster leur omelette en ce lundi de Pâques.
Les bénéfices leur serviront à financer sorties et séjours.
Merci pour votre générosité   .

salle des associations Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine   christelle.lavielle@messanges40.fr

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English : Omelette pascale des Jam’s

Come and enjoy the traditional JAM’S Pascale omelette
Free price

L’événement Omelette pascale des Jam’s Messanges a été mis à jour le 2026-03-23 par OTI LAS

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