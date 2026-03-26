Omelette pascale des Jam’s Messanges
Omelette pascale des Jam’s Messanges lundi 6 avril 2026.
Omelette pascale des Jam’s
salle des associations Messanges Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Venez déguster la traditionnelle omelette Pascale des JAM’S
Prix libre
Cette année encore, les JAM’S ( Jeunes Adolescents de Messanges) vous proposent de venir déguster leur omelette en ce lundi de Pâques.
Les bénéfices leur serviront à financer sorties et séjours.
Merci pour votre générosité .
salle des associations Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine christelle.lavielle@messanges40.fr
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English : Omelette pascale des Jam’s
Come and enjoy the traditional JAM’S Pascale omelette
Free price
L’événement Omelette pascale des Jam’s Messanges a été mis à jour le 2026-03-23 par OTI LAS
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