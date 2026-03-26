Omelette pascale des Jam’s

salle des associations Messanges Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Venez déguster la traditionnelle omelette Pascale des JAM’S

Prix libre

Cette année encore, les JAM’S ( Jeunes Adolescents de Messanges) vous proposent de venir déguster leur omelette en ce lundi de Pâques.

Les bénéfices leur serviront à financer sorties et séjours.

Merci pour votre générosité .

salle des associations Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine christelle.lavielle@messanges40.fr

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English : Omelette pascale des Jam’s

Come and enjoy the traditional JAM’S Pascale omelette

Free price

L’événement Omelette pascale des Jam’s Messanges a été mis à jour le 2026-03-23 par OTI LAS