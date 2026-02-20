OMELETTE PASCALE Launac

OMELETTE PASCALE

GALEMBRUN Launac Haute-Garonne

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

2026-04-06

À l’occasion du Lundi de Pâques, la Mairie de Launac vous propose de partager un moment de convivialité et de gourmandise, avec la traditionnelle Omelette Pascale !

Au programme

Préparation & Dégustation de l’omelette géante.

Ambiance festive & Animations pour enfants.

N’oubliez pas de réserver, et d’apporter vos couverts et votre pique-nique ! .

English :

On Easter Monday, the Mairie de Launac invites you to share a moment of conviviality and indulgence, with the traditional Easter Omelette!

