OMELETTE PASCALE Launac

À l’occasion du Lundi de Pâques, la Mairie de Launac vous propose de partager un moment de convivialité et de gourmandise, avec la traditionnelle Omelette Pascale !
Au programme
Préparation & Dégustation de l’omelette géante.
Ambiance festive & Animations pour enfants.
N’oubliez pas de réserver, et d’apporter vos couverts et votre pique-nique ! .
GALEMBRUN Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie contact@mairie-launac.fr
English :
On Easter Monday, the Mairie de Launac invites you to share a moment of conviviality and indulgence, with the traditional Easter Omelette!
