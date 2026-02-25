Omelette Pascale & Musique

Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date :

2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Le Club des Supporters de Basket organise la traditionnelle omelette géante pascale à déguster sur la place du village, un moment de convivialité partagé et apprécié de tous. Animé par le groupe Airkonu

Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 13 47

English :

The Club des Supporters de Basket organizes the traditional giant Easter omelette to be enjoyed in the village square, a moment of conviviality shared and appreciated by all. Performed by the group Airkonu

L’événement Omelette Pascale & Musique Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Vieux Boucau