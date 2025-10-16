Omer Klein Trio feat Haggaï Cohen-Milo & Amir Bressler – Jazz à l’ECUJE dans le cadre du festival Jazz sur Seine 2025 ECUJE Paris

Omer Klein, pianiste né en Israël en 1982 et passé par Boston et New-York, couvre un large spectre dans son travail, du piano solo au big band, de la chanson à l’orchestre symphonique. Il compose pour son propre trio de jazz, pour des quatuors à cordes ainsi que pour le théâtre, la danse et le cinéma.

Fort d’une discographie de dix albums, dont cinq sous le célèbre label Warner Music, Omer Klein est lauréat de nombreux prix internationaux.

C’est en trio qu’il se produira pour le lancement de la 5e saison Jazz à l’Ecuje, avec ses complices de longue dates Haggai Cohen-Milo et Amir Bresler. Les trois musiciens ont soufflé leurs 13 bougies de leur trio cette année, ils ont enregistré quatre albums et partagé leur expérience commune avec les publics du monde entier.

Leur son est caractérisé par des mélodies élégantes, des lignes de basse fluides et des rythmes originaux.

Du jazz à la musique folklorique juive, en passant par la musique classique, plongez dans la mosaïque d’influences aux facettes multiples d’Omer Klein ! Un évènement !

Ne manquez pas l’ouverture de la 5e saison de Jazz à l’ECUJE avec le Omer Klein Trio, feat Haggaï Cohen-Milo & Amir Bressler venu spécialement de Berlin pour le festival Jazz sur Seine !

Le jeudi 16 octobre 2025

de 20h30 à 22h30

payant

De 15 à 50 euros.

Tout public.

ECUJE 119 Rue La Fayette 75010 Jazz à l’Ecuje lance sa SAISON #2 !

Sous la houlette du directeur artistique Olivier Hutman, L’ECUJE, l’Espace Culturel et Universitaire Juif d’Europe, un lieu dédié au dialogue entre les cultures et les arts – qui fêtera ses 60 ans en 2023 – se métamorphose en club de jazz !

Rendez-vous un jeudi par mois au coeur du 10e arrondissement de Paris ! Une programmation éclectique de haut vol !

«Un nouveau temple du jazz à Paris» Le MondeParis

