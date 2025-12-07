OMGTD Guadeloupe CAMPUS METAFORE Baie-Mahault

OMGTD Guadeloupe Dimanche 7 décembre, 08h00 CAMPUS METAFORE Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-07T13:00:00 – 2025-12-07T22:30:00

Fin : 2025-12-07T13:00:00 – 2025-12-07T22:30:00

Réponse à un enjeu mondial

Par nos actions et en particulier l’OMGTD nous avons l’ambition de répondre à un enjeu mondial :

Augmenter la présence féminine dans les milieux tech et scientifiques

Faire rêver des populations filles et garçons, qui n’ont pas envisagé les nouvelles technologies comme une chance pour leur futur professionnel

Transmettre des valeurs et compétences universelles utiles dans la tech et dans n’importe quel autre domaine d’activité pour préparer les leaders de demain

Déroulé d’un OMGTD

Chaque OMGTD où qu’il se déroule propose simultanément :

Des ateliers tech informatique et sciences pour vulgariser des sujets (exemples : cybersécurité, programmation, analyse de données, intelligence artificielle, développement d’applications…)

Des ateliers soft skills, en lien avec les compétences du XXIème siècle et tout ce qui permet de renforcer confiance et estime de soi

Des rencontres avec des rôles modèles , pour trouver l’inspiration (en partenariat avec 100000 entrepreneurs et les entretiens de l’excellence)

Des atelier design thinking : résolution de problèmes, tout en travaillant la créativité, la communication, l’esprit collectif, et l’identification de ses forces

CAMPUS METAFORE 6 BOULEVARD DE HOUELBOURG JARRY 97122 BAIE MAHAULT Baie-Mahault 97122 Guadeloupe

Un évènement dédié à l’inclusion de la jeunesse dans les métiers de la tech et des sciences, dans une ambiance ludique et fun (14-18 ans, minimum 50% de filles) tech sciences

