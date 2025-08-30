OMNI Objet Musical Non Identifié Ile Degaby Marseille 7e Arrondissement

OMNI Objet Musical Non Identifié Ile Degaby Marseille 7e Arrondissement samedi 30 août 2025.

OMNI Objet Musical Non Identifié

Samedi 30 août 2025 à partir de 11h. Ile Degaby Face à Malmousque Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 36.5 – 36.5 – 36.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 11:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

OMNI ~ Objet Musical Non Identifié by Ile Degaby…

Comme dans la forêt mais sur une île !





Un Objet Musical Non Identifié atterrit au large de Marseille, sur l’île Degaby.





Vestige de l’époque Louis XIV, entourée par la mer, l’île vibre au rythme des ondes sonores, comme une capsule acoustique hors du temps. OMNI y installe une fête libre, décomplexée, en parfaite résonance avec l’air du temps.



Line up



Alicia Carrera

Charlie (Live)

Helen Island (Live)

Pastel

Sous le 100

Théo Muller





Le bar de l’île sera ouvert toute la journée avec une belle sélection de vins, de bières et de tapas pensés spécialement pour l’occasion.





Envie de piquer une tête ? L’accès à la mer est possible à tout moment avant la tombée de la nuit pour se rafraîchir — n’oubliez pas votre maillot !





Départ de votre bateau depuis le Quai de l’Anse de Maldormé. .

Ile Degaby Face à Malmousque Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

OMNI ~ Objet Musical Non Identifié by Ile Degaby…

German :

OMNI ~ Unidentifiziertes musikalisches Objekt by Ile Degaby…

Italiano :

OMNI ~ Oggetto musicale non identificato di Ile Degaby…

Espanol :

OMNI ~ Objeto musical no identificado por Ile Degaby…

L’événement OMNI Objet Musical Non Identifié Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille