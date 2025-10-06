OMNIUM GATHERUM FALLUJAH IN MOURNING – SALLE LE GRILLEN Colmar

OMNIUM GATHERUM FALLUJAH IN MOURNING Début : 2026-03-03 à 19:00. Tarif : – euros.

OMNIUM GATHERUM (Melodic Death Metal) FALLUJAH IN MOURNING en concert au Grillen de Colmar, le 03 MARS 2026 ! La scène de Göteborg, ça vous parle ? Réunir la crème du death mélo/prog/atmo nordique et du death tech américain sur une même affiche, ça vous tente ? Allez, on y va ! Les vétérans de Omnium Gatherum partent en tournée avec les pointus Fallujah et la référence IN MOURNING ! Quel kiff ! Deux date françaises : une à Paris, et une deuxième… à Colmar, bien-sûr ! L’année 2026 s’annonce explosive.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE LE GRILLEN 19 RUE DES JARDINS 68000 Colmar 68