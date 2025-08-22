OMOONA Moon#1 SUNSET OPEN AIR SESSION Kerdreaz Landéda

Début : 2025-08-22 17:00:00

fin : 2025-08-22 21:30:00

2025-08-22

Bienvenue à Omoona Moon #1

La toute première édition d’un événement en plein air entre musique électronique house & afro house, bien-être, jeux de plein air, sobriété festive et folie douce !

Dans un cadre naturel et arboré en bord de mer (Landéda, Finistère nord), venez célébrer la nouvelle lune du 22 aout et les vibes Omoona pour une fin d’après-midi sunset session, chill & joyeuse !

Séance découverte Yoga, dancefloor sur l’herbe, food truck crêperie gourmande avec « La Tribu d’Anna », jeux traditionnels en libre accès, un moment de partage simple, vivant et vibrant,

Le tout, réuni pour vibrer ensemble.

AU PROGRAMME :

Lieu Le Jardin de Kerdreaz Landéda

17h00 Ouverture de la session au jardin

17h15 Yoga découverte avec Carole

Une séance de 30 min d’initiation douce & accessible à tous (prix libre, inscription sur place)

18h00–19h40 Ocean Gaya (Afro & Deep House)

19h40–21h20 DJ Candide (Eclectic House)

Mixs hifi sur l’herbe pour danser les pieds nus avec le sourire

21h30 Fin douce et collective

SUR PLACE Food truck « La Tribu d’Anna »

Produits bio, locaux, recettes estivales maison

Crêpes sucrées / galettes salées de 3 à 10€

Menus spéciaux Omoona à 13€ :

Tartaro Pesk Galette (truite fumée, tartare d’algues, galette au sarrasin bio)

Ou

Bacon Crispy Galette (bacon toast, emmental, tomate, galette au sarrasin bio)

1 crêpe sucrée au choix & 1 boisson incluse

JEUX LIBRES & PARTAGÉS

Korn Haul, pétanque, palets bretons, mölkky… sur place, tout est là pour jouer et t’amuser en famille ou entre amis. Une ambiance joyeuse, avec animation à la cool

[LES BIENFAITS DU YOGA]

– Se poser, respirer, se recentrer

– Détendre le corps et apaiser l’esprit

– S’ancrer dans l’instant et dans la nature

– Activer la circulation d’énergie

– Créer une bulle de bienveillance et de présence

Participation de l’événement à prix libre via HelloAsso inscription souhaitée si vous souhaitez être informé-e de nos événements.

Je m’inscris ici

https://www.helloasso.com/…/omoona-moon-1-garden-sunset…

Let’s vibe together Omoona Moon#1

Viens comme tu es en solo, en duo, entre potes, en famille.

Ici on danse, on respire, on savoure, on joue, on rit…

C’est une autre façon de faire la fête, plus consciente, plus douce, plus vraie.

Omoona Productions vous donne rendez-vous pour ce moment entre terre, ciel, musique et lien. .

Kerdreaz JARDIN DE KERDREAZ LA DIGUE Landéda 29870 Finistère Bretagne

