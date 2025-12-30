ON A ECHANGE NOS ADOS COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

ON A ECHANGE NOS ADOS Début : 2026-02-28 à 17:00. Tarif : – euros.

Deux familles, deux ambiances et des situations explosives… C’est sûr on a échangé nos ados. Rose Délépine a 15 ans. Elle vit au sein d’une famille bourgeoise où sa mère Marguerite l’élève dans le respect et la sérénité. Des règles strictes, du travail, voilà ce qui dicte sa vie. Léna Grandval a 16 ans. Elle vit au sein d’une famille d’artistes bohèmes totalement perchés où la règle principale est qu’il n’y a aucune règle. Sa mère Eléonore est une planète à elle toute seule. Pour le bien d’une émission de télé « On a échangé nos Mamans », les deux ados vont changer de famille pendant une semaine. Évidemment la sidération des débuts va vite laisser place à des situations explosives.

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29