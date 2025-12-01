On a échangé nos ados Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

On a échangé nos ados

Samedi 20 décembre 2025 de 16h à 17h15. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Deux familles, deux ambiances et des situations explosives… C’est sûr on a échangé nos ados.

Rose Délépine a 15 ans. Elle vit au sein d’une famille bourgeoise où sa mère Marguerite l’élève dans le respect et la sérénité.



Des règles strictes, du travail, voilà ce qui dicte sa vie. Léna Grandval a 16 ans.

Elle vit au sein d’une famille d’artistes bohèmes totalement perchés où la règle principale est qu’il n’y a aucune règle. Sa mère Eléonore est une planète à elle toute seule. Pour le bien d’une émission de télé On a échangé nos Mamans , les deux ados vont changer de famille pendant une semaine. Évidemment la sidération des débuts va vite laisser place à des situations explosives. .

English :

Two families, two atmospheres and explosive situations? We definitely swapped teenagers.

