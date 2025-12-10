ON A ÉCHANGÉ NOS ADOS Montpellier

ON A ÉCHANGÉ NOS ADOS

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27

Deux familles, deux ambiances et des situations explosives… C’est sûr on a échangé nos ados.

Rose Délépine a 15 ans. Elle vit au sein d’une famille bourgeoise où sa mère Marguerite l’élève dans le respect et la sérénité.

Des règles strictes, du travail, voilà ce qui dicte sa vie. Léna Grandval a 16 ans.

Elle vit au sein d’une famille d’artistes bohèmes totalement perchés où la règle principale est qu’il n’y a aucune règle. Sa mère Eléonore est une planète à elle toute seule.Pour le bien d’une émission de télé On a échangé nos Mamans , les deux ados vont changer de famille pendant une semaine. Évidemment la sidération des débuts va vite laisser place à des situations explosives.

Tarifs 16 à 20 euros .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

English :

Two families, two atmospheres and explosive situations? We definitely swapped teenagers.

Rose Délépine is 15 years old. Her mother Marguerite brings her up in a respectful and calm atmosphere.

Strict rules and hard work dictate her life. Léna Grandval is 16.

