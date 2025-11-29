ON A ECHANGE NOS ADOS – THEATRE DAUDET Six Fours Les Plages

ON A ECHANGE NOS ADOS Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

Deux familles, deux ambiances et des situations explosives… C’est sûr on a échangé nos ados. Rose Délépine a 15 ans. Elle vit au sein d’une famille bourgeoise où sa mère Marguerite l’élève dans le respect et la sérénité. Des règles strictes, du travail, voilà ce qui dicte sa vie.Léna Grandval a 16 ans. Elle vit au sein d’une famille d’artistes bohèmes totalement perchés où la règle principale est qu’il n’y a aucune règle. Sa mère Eléonore est une planète à elle toute seule. Pour le bien d’une émission de télé On a échangé nos Mamans , les deux ados vont changer de famille pendant une semaine. Évidemment la sidération des débuts va vite laisser place à des situations explosives. Auteur(s) : Julien Sigalas

THEATRE DAUDET 100 AVENUE MARECHAL DE LATTRE 83140 Six Fours Les Plages 83