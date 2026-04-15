On a lu le film : Manon Lescaut Cinéma Les 3 Luxembourg Paris
On a lu le film : Manon Lescaut Cinéma Les 3 Luxembourg Paris mercredi 15 avril 2026.
Plongez dans le chef-d’oeuvre de l’Abbé Prévost, Manon Lescaut, et découvrez les aveuglements de l’amour-passion tels que les vit l’extravagant Chevalier des Grieux. Après cette lecture immersive, vous pourrez comparer vos images mentales à l’adaptation d’Henri‐Georges Clouzot, portée par Cécile Aubry, Michel Auclair et Serge Reggiani. Une soirée où lecture et cinéma s’entremêlent !
Organisée par la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, La Sorbonne Sonore et Les Livreurs, en partenariat avec le cinéma Les 3 Luxembourg.
La Sorbonne Sonore vous propose de lire un film comme vous ne l’avez jamais vu !
Le mercredi 15 avril 2026
de 20h00 à 22h00
payant
6 € • 9,80 € • 11,90 €
20 places offertes à la communauté SU
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-16T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T20:00:00+02:00_2026-04-15T22:00:00+02:00
Cinéma Les 3 Luxembourg 67 rue Monsieur le Prince 75006 Paris
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