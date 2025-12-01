On a observé les oiseaux

2 Rue Alphonse Jean Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-11 16:00:00

fin : 2025-12-11 19:00:00

Date(s) :

2025-12-11

Exposition de Valérie Etterlen & Claire Muth

Valérie Etterlen & Claire Muth, ont toutes les deux une fascination pour les oiseaux. L’une les dessine, tandis que l’autre les présente sous forme de volumes en papier. Cette exposition vous proposera un dialogue entre les deux artistes, sur leur sujet commun. .

2 Rue Alphonse Jean Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 23 30

English :

Exhibition by Valérie Etterlen & Claire Muth

L’événement On a observé les oiseaux Ferrette a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme du Sundgau