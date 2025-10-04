On a volé le la! Salle Normandy Saint-Sauveur-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte

On a volé le la! Salle Normandy Saint-Sauveur-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte samedi 4 octobre 2025.

On a volé le la! Samedi 4 octobre, 17h30 Salle Normandy Saint-Sauveur-Vicomte Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T17:30 – 2025-10-04T18:25

Fin : 2025-10-04T17:30 – 2025-10-04T18:25

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre organisé par la bibliothèque départementalde de la Manche :

La Boitazik : Musiconte !

Entre le conte et la comédie musicale, la Boitazik proposent des spectacles culturels et festifs destinés aux enfants et à tous ceux qui se souviennent de l’avoir été. Une équipe d’artistes polyvalents (chanteurs, acteurs, musiciens, danseurs…), metteurs en scène, chorégraphes, costumiers, décorateurs… pour des œuvres où l’humour, la poésie et la musique vivante ont la part belle.

On a volé le la !

On a volé le LA !!!. Le concert risque d’être annulé. C’est compter sans l’intervention de Docteur ZIK, notre chef d’orchestre. Celui-ci va habilement déjouer les plans machiavéliques de Mister COUAK, un musicien revanchard et aigri qui a mal tourné. Tel un fantôme de l’opéra, Mister COUAK a envoûté tous les instruments qui refusent de jouer. Docteur Zik, avec l’aide du public, va redonner vie aux instruments ensorcelés et leur permettre de s’exprimer. Le concert pourra finalement avoir lieu… et l’affreux Mister Couak va enfin retrouver le plaisir que procure… LA Musique !

Durée : 55 min

Âge : 4 ans +

Salle Normandy Saint-Sauveur-Vicomte Place Auguste Cousin Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie 02 33 41 64 03 [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 41 64 03 »}]

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre organisé par la bibliothèque départementalde de la Manche :

Delphine Vaute