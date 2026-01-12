On a volé les bijoux de la marquise ! Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes Grignan

On a volé les bijoux de la marquise !

Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes 12 Place du Jeu de Ballon Grignan Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-07

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-02-07 2026-04-04 2026-06-07 2026-07-02

C’en est trop ! Cette fois-ci, on a volé les bijoux de la marquise de Sévigné ! Venez mener l’enquête pour retrouver ses bijoux. Un jeu mystère mêlant suspens et jeu de piste. Tous publics. Sur réservations. Proposé et animé par Planète Guides.

.

Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes 12 Place du Jeu de Ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : On a volé les bijoux de la marquise !

Enough is enough! This time, the Marquise de Sévigné’s jewels have been stolen! Join the investigation to find them. A mystery game combining suspense and a treasure hunt. Suitable for all ages. Reservations required. Offered and led by Planète Guides.

L’événement On a volé les bijoux de la marquise ! Grignan a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes