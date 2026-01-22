On aime, on vous y emmène Ferrières-en-Gâtinais entre patrimoine et métiers d’art Saint-Benoît-sur-Loire
On aime, on vous y emmène Ferrières-en-Gâtinais entre patrimoine et métiers d’art Saint-Benoît-sur-Loire dimanche 19 avril 2026.
On aime, on vous y emmène Ferrières-en-Gâtinais entre patrimoine et métiers d’art
55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 13:00:00
fin : 2026-04-19 18:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Partez à la découverte de Ferrières-en-Gâtinais, Petite Cité de Caractère®, de son abbaye royale et de ses bâtiments monastiques conservés, avant de monter au sommet de l’abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul (75 marches).
Puis rencontrez Sophie Berecz, maître vitrailliste d’art et profitez d’une visite privée de son atelier installé dans le bourg.
Excursion en car au départ du Belvédère à Saint-Benoît-sur-Loire (visites et collations comprises).
– par le Belvédère
dans le cadre de la saison culturelle Val de Sully .
55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement On aime, on vous y emmène Ferrières-en-Gâtinais entre patrimoine et métiers d’art Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-23 par OT SULLY-SUR-LOIRE