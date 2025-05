On Air 2025 – Friche Belle de Mai Marseille, 13 juin 2025 19:30, Marseille.

Bouches-du-Rhône

On Air 2025 Du 13/06 au 06/09/2025, tous les vendredis et samedis de 19h30 à 23h30. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : Vendredi 2025-06-13 19:30:00

fin : 2025-09-06 23:30:00

Rendez-vous avec de nombreux programmateurs de tous horizons sur le toit-terrasse de la Friche, electro, jazz, salsa, musiques du monde.

Des soirées aux rythmes des scènes locales et internationales, sur le toit-terrasse.

Les soirées On Air sont de retour tous les vendredis et samedis soir de juin à septembre, de la musique, du ciel grand comme ça, des rencontres, des bars, de la cuisine et la douceur des couchers de soleil sur les toits de Marseille.



Programmé par Radio Grenouille

Dans le cadre de ON AIR 2025

Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche

La programmation On Air 2025 débute en beauté avec ce qui fait vibrer chaque jour Radio Grenouille le partage des passions. Pour l’occasion, des artistes chers à la maison montent sur scène — des talents suivis depuis longtemps, avec qui on adore passer du temps Mila Necchella, MEGALUNE et VOUS.



AU PROGRAMME





Vendredi 13 juin ON AIR #1

Radio Grenouille

Mila Necchella - dj set (bass music, rave)

MEGALUNE live (techno)

Correspondance 81 DJ Set (warm-up participatif)





Samedi 14 juin ON AIR #2

Les rencontres à l’échelle X A.M.I

Makimakkuk live (Palestinian folk )

Isam Elias dj set (Electro, afro oriental )

Shereen dj set (Indie, hip-hop, electro)





Vendredi 20 juin ON AIR #3

Nuits métis

Queen Rima live (reggaeton, amapiano)

La Compagnie s’évapore live (cirque, musique)

La Batucada de la famille géant live (marionnette & batucada)





Samedi 21 juin

Syqlone feat. Mehdi Blackwind live (Harsh, bass, rap)

Kasbah dj set (Electronic)





Vendredi 27 juin

ON AIR #5

Les suds à Arles

Maya Kamaty live (Électro-pop, maloya)

Aluminé Guerrero live (Folktronika)





Samedi 28 juin

ON AIR #6

Cabaret Aléatoire X Move ur gambettes

FLORE dj set (House, techno, bass music)

B2B by Legs dj set (House, techno)

Bernadette dj set (House, techno)





Vendredi 4 juillet

ON AIR #7

Festival l’Art Attrape X La Meson

Marc Prépus spectacle musical (Hip-hop électroménager)

Tumulte live (Bass music, baile funk, ghetto tech)





Samedi 5 juillet

ON AIR #8

Afrodrop

Moris Beat dj set (Afrobeats, Amapiano, Shatta)

+ guests live





Vendredi 11 juillet

ON AIR #9

Bi:Pole

Julmud live (Rap, electronic)

Leïla Koumiya dj set (Swana, bass)





Samedi 12 juillet

ON AIR #10

Marsatac (off)

La Frappe live (rap)

ADM live (rap)

Crams dj set (hip Hop, rap, trap)





Vendredi 18 juillet

ON AIR #11

AMI x JEST

Aymard dj set (électronica, rock)

Merryn Jeann live (alternative pop, art rock)





Samedi 19 juillet

ON AIR #12

Ciao Moka Festival

DJ Costegno dj set (italo-disco)

Maria Chiara Agirò live (électronica, jazz, alternative)

Fuera live (avant-pop expérimentale





Vendredi 25 juillet

ON AIR #13

Radio Grenouille

Social Dance live (pop décomplexée et absurde)

Califorlina dj set (hip-hop)





Samedi 26 juillet

ON AIR #14

Cabaret Aléatoire x Jack in the box

Did Virgo dj set (techno, house)

Jack de Marseille dj set (techno, électronique, EBM)

+ guest international





Vendredi 1er août

ON AIR #15

Bi:Pole

Sirens Of Lesbos live (pop, lo-fi)

Sabb dj set (afrobeat, électro)





Samedi 2 août

ON AIR #16

Bi:Pole

Ago Gazo live (afro, bass)

DouceSoeur dj set (dancehall, rave)





Vendredi 8 août

ON AIR #17

Festival Folks

Programme à venir





Samedi 9 août

ON AIR #18

Commune de nuit

LW2 live (dark-trap afro-chamanique)

Lynx IRL live (rap, jungle, breakbeat)

Mariad dj set (dancehall, shatta, break-bass music)

Trae Joly dj set (grime, club, funk brésilienne)





Vendredi 15 août

ON AIR #19

Selecter the Punisher

Programme à venir





Samedi 16 août





Vendredi 29 août

ON AIR #23

La Fiesta des Suds

Djeuhdjoah & Lieutenant Nicholson live (jazz, afrobeat, soul, funk, électro, reggae)





Samedi 30 août

ON AIR #24

Radio Grenouille

Sami Galbi live (raï, chaâbi et électro-pop)

Mystique dj set (latin, afro-caribéen, arabe)





Vendredi 5 septembre

ON AIR #25

TROPIX

Programme à venir



Samedi 6 septembre

ON AIR #26

PRÉLUDE UTOPIA x ON AIR

Vanessa M dj set (techno, house)





[En cas de mauvaises conditions météo, la soirée est susceptible d’être annulée.] .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Electro, jazz, salsa, world music and more, all on the roof terrace of La Friche.

Evenings of local and international music on the roof terrace.

German :

Treffen mit zahlreichen Programmgestaltern aus allen Bereichen auf der Dachterrasse der Friche, Elektro, Jazz, Salsa, Weltmusik.

Abende mit den Rhythmen der lokalen und internationalen Szenen auf der Dachterrasse.

Italiano :

Unitevi a noi sulla terrazza sul tetto de La Friche per una serata di musica electro, jazz, salsa e world music.

Una serata di musica locale e internazionale sulla terrazza sul tetto.

Espanol :

Únase a nosotros en la terraza de La Friche para disfrutar de una velada de música electrónica, jazz, salsa y músicas del mundo.

Una noche de música local e internacional en la terraza.

