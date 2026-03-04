ON AURA DES BONNES SANTES ENFANCE ET SANTE ENVIRONNEMENTALE, La Passerelle, Rixheim

ON AURA DES BONNES SANTES ENFANCE ET SANTE ENVIRONNEMENTALE Mardi 17 mars, 18h30 La Passerelle Collectivité européenne d’Alsace

Début : 2026-03-17T18:30:00+01:00 – 2026-03-17T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-17T18:30:00+01:00 – 2026-03-17T19:30:00+01:00

Rencontre avec Julia Hamada, responsable pedagogique petite enfance et parentalité (le Moulin Nature)

La Passerelle Allée du Chemin Vert, Rixheim Rixheim 68170 Collectivité européenne d'Alsace Grand Est

Cine debat La Passerelle ON AURA DES BONNES SANTES ENFANCE ET SANTE ENVIRONNEMENTALE