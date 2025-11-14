On aurait dit Médiathèque Marguerite Duras Paris

On aurait dit Médiathèque Marguerite Duras Paris vendredi 14 novembre 2025.

« Quand j’étais petit, je croyais que la calvitie était une coupe de cheveux qu’on pouvait

demander au salon de coiffure » Thibaut

« Je croyais que les collines et les vallons servaient à cacher les dinosaures » Marie

« Je pensais que les vieux dans les films, c’était des jeunes déguisés en vieux » Malcolm

Après avoir collecté auprès d’adultes des imaginaires de leur enfance, Permis de construire s’est amusée à les illustrer et les matérialiser dans une exposition-spectacle. On aurait dit, c’est à la fois une exposition aux supports variés, dans laquelle on peut déambuler librement, et aussi la visite guidée théâtralisée et marionnettisée de cette exposition.

Laissez-vous guider dans ce voyage joyeux et pétillant au cœur de l’imagination.

Exposition en entrée libre du 14 au 22 novembre 2025.

Représentations sur inscription :

14 novembre | 15h et 18h

15 novembre | 11h et 15h

22 novembre | 11h

Inscription au 01.55.25.49.10 ou mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

Exposition-spectacle, par la compagnie Permis de construire

gratuit

Sur réservation pour les représentations au 01.55.25.49.10 ou mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

