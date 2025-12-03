ON AURAIT MIEUX FAIT DE RESTER FACHEES – THEATRE A L’OUEST Auray

ON AURAIT MIEUX FAIT DE RESTER FACHEES Début : 2026-11-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Marina, un peu fantasque, vit très confortablement de ses romans “à l’eau de rose”.Après une longue période de jachère sentimentale, elle s’est enfin décidée à s’inscrire sur un site de rencontre. Alors que le coup de sonnette attendu retentit, Marina se précipite pour ouvrir, mais en guise de prince charmant, c’est Bénédicte, son ex meilleure amie avec qui elle est fâchée depuis dix ans, qui est sur le pas de la porte.Après des retrouvailles un peu embarrassées au début, l’amitié et la complicité des deux femmes ne se sont pas altérées malgré les années.C’est alors que Bénédicte lui avoue qu’elle n’est pas venue que pour renouer avec elle, mais pour que Marina l’aide à se tirer d’une affaire délicate …Partagée entre sa meilleure amie et son rendez-vous, Marina va prendre les choses en main. Et c’est là que les ennuis commencent… Une comédie déjantée et rocambolesque aux rebondissements inattendus.De Jean-François ChampionMise en scène de Vincent Messager Avec :Laurence BussoneBénédicte RoyClément Hassid Création Lumières : Thierry RavillardCostumes : Olivier PétignyDécor : Les ateliers décors Durée du spectacle : 1h25

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56