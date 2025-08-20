On boira toute l’eau du ciel Festival international de théâtre de rue ECLAT Aurillac

On boira toute l’eau du ciel 20 – 23 août Festival international de théâtre de rue ECLAT Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-20T09:00:00 – 2025-08-20T22:00:00

Fin : 2025-08-23T09:00:00 – 2025-08-23T22:00:00

On boira toute l’eau du ciel est une petite forme immersive de théâtre d’ombre et d’objets en caravane pour 4 spectateur.ice.s et 2 comédiennes. L’histoire est celle d’un peuple vivant dans les arbres, confronté à une montée des eaux. Cette forme intimiste présente deux issues possibles à l’histoire racontée : la disparition ou la survie des habitant.e.s.

Le premier spectacle, créé en 2016, raconte la disparition en faisant de deux soeurs les seules rescapées de la catastrophe. Garantes du drame, elles mettent en scène leur relation aux êtres perdus et cherchent de nouveaux moyens pour communiquer avec eux. Elles tentent de préserver ce qu’il reste en racontant leur histoire, avec leur corps et les objets que la catastrophe a épargnés.

La nouvelle création (août 2025) mettra en scène la survie de la communauté et propose une issue plus joyeuse : une des soeurs comprend que le bois flotte et sauve ainsi les habitant.e.s qui détachent leurs cabanes des arbres et apprennent à pêcher.

Festival international de théâtre de rue ECLAT 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Collectif La Méandre