ON BOUGE ET ON BRUNCH À GARDOUCH Gardouch
ON BOUGE ET ON BRUNCH À GARDOUCH Gardouch samedi 6 juin 2026.
ON BOUGE ET ON BRUNCH À GARDOUCH
ÉCLUSE DE GARDOUCH OU DE LAVAL Gardouch Haute-Garonne
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
40
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-07-18 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-07-18 2026-09-05
Le Canal du Midi fête les 30 ans de son entrée à l’UNESCO ! Pour l’occasion, pourquoi ne pas prendre le temps de le découvrir à pieds ? En prime, un brunch à base de produits locaux conclura la matinée.
Le programme des événements
09h30 rdv à l’écluse de Gardouch ou à l’écluse de Laval (le lieu de départ sera communiqué aux participants 1 semaine avant).
Échauffement et prise en main des bâtons dynamiques Bungypump
Marche active
10h30 Pause et observation de l’écluse
10h45 renforcement musculaire et stretching à l’écluse
11h30 Brunch et présentation des produits et producteurs locaux 40 .
ÉCLUSE DE GARDOUCH OU DE LAVAL Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie asso.studio.la@gmail.com
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English :
The Canal du Midi celebrates the 30th anniversary of its UNESCO listing! To mark the occasion, why not take the time to discover it on foot? As a bonus, a brunch featuring local produce will round off the morning.
L’événement ON BOUGE ET ON BRUNCH À GARDOUCH Gardouch a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE