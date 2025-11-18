On chante à la médiathèque ! Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin Lille

On chante à la médiathèque ! Samedi 13 décembre, 16h00 Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin Nord

Entrée libre

La chorale Digue Dondaines vous invite chaleureusement à sa représentation de fin d’année, un moment musical à ne pas manquer ! Au programme, un voyage sonore riche et varié, avec des chansons venues des quatre coins du monde, des mélodies inspirées de la Renaissance, ainsi qu’un répertoire éclectique qui saura séduire tous les goûts.

Venez partager cette après-midi festive et pleine d’émotions, où voix et harmonies se mêleront pour célébrer la fin d’une belle année musicale.

Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin 205 bis rue du Faubourg de Roubaix Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France

