On chante, on danse, on s’régale

Avenue Georges Esnault Digny Eure-et-Loir

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31 00:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Venez participer à une soirée en music. Le foyer rural de Digny organise une soirée avec DJ et karaoké. Restauration sur place avec un menu de fête! Une belle soirée au programme qui comblera petits et grands.

Avenue Georges Esnault Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 43 82 03 46 foyer.rural.digny@gmail.com

English :

Come and enjoy an evening of music. The Foyer Rural de Digny is organizing an evening with DJ and karaoke. Catering on site with a festive menu! An evening to delight young and old alike.

L’événement On chante, on danse, on s’régale Digny a été mis à jour le 2026-01-11 par OTs DU PERCHE