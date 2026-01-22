On choisit PAS ses vacances Le théâtre de la Moulinette sur la scène de Beauséjour Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage
On choisit PAS ses vacances Le théâtre de la Moulinette sur la scène de Beauséjour Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage samedi 21 février 2026.
Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-22
2026-02-21
La troupe du théâtre de la Moulinette de Périgny nous présente cette année, On choisit PAS ses vacances , une comédie au profit d’associations caritatives !
English : On choisit PAS ses vacances Théâtre de la Moulinette on stage at Beauséjour
This year, the Théâtre de la Moulinette troupe from Périgny presents On ne choisit pas ses vacances , a comedy in aid of charities!
