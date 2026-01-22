On choisit PAS ses vacances Le théâtre de la Moulinette sur la scène de Beauséjour Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage

On choisit PAS ses vacances Le théâtre de la Moulinette sur la scène de Beauséjour

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21

La troupe du théâtre de la Moulinette de Périgny nous présente cette année, On choisit PAS ses vacances , une comédie au profit d’associations caritatives !

.

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : On choisit PAS ses vacances Théâtre de la Moulinette on stage at Beauséjour

This year, the Théâtre de la Moulinette troupe from Périgny presents On ne choisit pas ses vacances , a comedy in aid of charities!

L’événement On choisit PAS ses vacances Le théâtre de la Moulinette sur la scène de Beauséjour Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage