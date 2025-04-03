LE SELESAO SHOW – ESPACE AUMAILLERIE Fougeres

LE SELESAO SHOW Début : 2026-04-25 à 20:00. Tarif : – euros.

Le concert initialement prévu le 07 mai 2025 à 20h00 est reporté au 25 avril 2026 à 20h00Les billets restent valables, les remboursements sont acceptés jusqu’au 31/12/25Pour des raisons indépendantes de notre volonté et afin de garantir au public un show dans les conditions annoncées, nous sommes au regret de devoir reporter la soirée SELESAO SHOW En mode 2000 initialement prévu le 07 Mai 2025 à L’Espace Aumaillerie – Fougères.Nouvelle date : Samedi 25 avril 2026Heure inchangée : 20h00Lieu : Espace Aumaillerie / Fougères (35) Le show est maintenu dans son intégralité !Tous les artistes phares des années 2000 seront présents en 2026 : L5, Lucenzo, Colonel Reyel, Jessy Matador, Lylah (Les Déesses) et DJ R-AN seront au rendez-vous pour une soirée inoubliable, pleine de souvenirs et de musique ! L’engouement autour de cet événement confirme l’attente forte du public, et nous comprenons que ce changement de date puisse engendrer de la déception.Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce report et espérons vous retrouver nombreux pour fêter, chanter et danser ensemble lors de cette soirée festive et inédite, dans des conditions optimales.LE SELESAO SHOW EN MODE 2000 »avec LUCENZO, L5, COLONEL REYEL, JESSY MATADOR, LYLAH (LES DÉESSES)OUVERTURE DES PORTES 19HNostalgique des années 2000 ?Revivez l’effervescence de cette époque avec le Selesao Show en mode 2000, le 7 mai 2025 à l’Espace Aumaillerie de Fougères (35).213 Productions et Byfall vous invitent à un concert exceptionnel, où des artistes phares des années 2000 seront réunis sur scène : Lucenzo, Colonel Reyel, Jessy Matador, Lylah , L5 accompagnés de DJ R-AN comme maître de cérémonie.? Une ambiance festive et inoubliableQue vous soyez là pour danser, chanter ou simplement revivre vos meilleurs souvenirs, ce concert est un événement unique à ne pas manquer.?? Quand ? Le mercredi 7 mai 2025 – 20h00?? Où ? Espace Aumaillerie, Fougères (35)??? Réservez vite vos places et plongez dans l’univers des années 2000.

ESPACE AUMAILLERIE ZA DE L’AUMAILLERIE 35300 Fougeres 35