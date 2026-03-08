ON DANSE A LAURENS Laurens

13 Avenue de la Gare Laurens Hérault

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2026-04-11
Un petit spectacle en début de soirée puis la piste est à vous. musique pour tous les gouts. Assiettes garnies, boissons proposées et une tombola pour fêter les 5 ans de notre association
13 Avenue de la Gare Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 6 21 22 27 09  thenhel@wanadoo.fr

English :

A short show at the beginning of the evening, then the dance floor is yours. music for all tastes. Plates, drinks and a tombola to celebrate 5 years of our association

