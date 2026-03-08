ON DANSE A LAURENS

13 Avenue de la Gare Laurens Hérault

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Un petit spectacle en début de soirée puis la piste est à vous. musique pour tous les gouts. Assiettes garnies, boissons proposées et une tombola pour fêter les 5 ans de notre association

.

13 Avenue de la Gare Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 6 21 22 27 09 thenhel@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A short show at the beginning of the evening, then the dance floor is yours. music for all tastes. Plates, drinks and a tombola to celebrate 5 years of our association

L’événement ON DANSE A LAURENS Laurens a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 OT AVANT-MONTS