On Danse à Vichy Rue du Casino Vichy

On Danse à Vichy

Rue du Casino Palais des congrés de Vichy Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11 19:00:00

Date(s) :

2026-01-11 2026-01-18 2026-02-01

Danseurs confirmés ou simples curieux, rendez-vous les dimanches à l’espace Sévigné, du Palais des Congrès.

Rue du Casino Palais des congrés de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

Whether you’re an experienced dancer or just curious, join us every Sunday at the Espace Sévigné in the Palais des Congrès.

