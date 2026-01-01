On Danse à Vichy Rue du Casino Vichy
On Danse à Vichy Rue du Casino Vichy dimanche 11 janvier 2026.
On Danse à Vichy
Rue du Casino Palais des congrés de Vichy Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-11 15:00:00
fin : 2026-01-11 19:00:00
2026-01-11 2026-01-18 2026-02-01
Danseurs confirmés ou simples curieux, rendez-vous les dimanches à l’espace Sévigné, du Palais des Congrès.
Rue du Casino Palais des congrés de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
English :
Whether you’re an experienced dancer or just curious, join us every Sunday at the Espace Sévigné in the Palais des Congrès.
