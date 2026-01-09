On danse à Vichy Salle des fêtes Maison des associations Vichy

On danse à Vichy

Salle des fêtes Maison des associations Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-10 14:00:00

fin : 2026-02-17 17:30:00

2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31

Depuis 2018, été comme hiver, On danse à Vichy est le rendez-vous incontournable de tous les amoureux de la danse.

A partir du 10 février, la formule hiver fait peau neuve pour une programmation plus régulière, en changeant de lieu, de jour et d’horaires.

Salle des fêtes Maison des associations Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

Since 2018, summer and winter alike, On danse à Vichy has been the must-attend event for all dance lovers.

From February 10, the winter formula will be revamped to offer a more regular program, with new venues, days and times.

