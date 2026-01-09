On danse à Vichy Salle des fêtes Maison des associations Vichy
On danse à Vichy Salle des fêtes Maison des associations Vichy mardi 10 février 2026.
On danse à Vichy
Salle des fêtes Maison des associations Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 14:00:00
fin : 2026-02-17 17:30:00
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31
Depuis 2018, été comme hiver, On danse à Vichy est le rendez-vous incontournable de tous les amoureux de la danse.
A partir du 10 février, la formule hiver fait peau neuve pour une programmation plus régulière, en changeant de lieu, de jour et d’horaires.
.
Salle des fêtes Maison des associations Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Since 2018, summer and winter alike, On danse à Vichy has been the must-attend event for all dance lovers.
From February 10, the winter formula will be revamped to offer a more regular program, with new venues, days and times.
L’événement On danse à Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-01-09 par Vichy Destinations