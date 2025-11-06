On danse Big Band Troyes
On danse Big Band Troyes vendredi 3 avril 2026.
On danse Big Band
Théâtre de Champagne Troyes Aube
Une rencontre initiée lors de la Nuit des Conservatoires 2025 a donné envie de réitérer l’expérience… La danse jazz ne portant pas son nom par hasard, elle trouve dans le big band sa bande son idéale.
Avec le Troyes Big Band et la classe de danse jazz de Camille Gelu. .
Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr
