On déguise Émile ! Bibliothèque Villejean Rennes Mercredi 11 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
À travers son atelier Ronan Badel nous propose de dessiner avec lui et de découvrir sa technique pour déguiser Émile, mais chut…c’est un secret !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-11T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-11T17:00:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32