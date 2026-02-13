On déguise Émile !, Bibliothèque Villejean, Rennes
On déguise Émile !, Bibliothèque Villejean, Rennes mercredi 11 mars 2026.
On déguise Émile ! Mercredi 11 mars, 15h00 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 32 »}]
À travers son atelier Ronan Badel nous propose de dessiner avec lui et de découvrir sa technique pour déguiser Émile, mais chut…c’est un secret ! atelier dessin enfants dès 8 ans
E. Offredo